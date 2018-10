Leser: „Sogar First Lady wird gemobbt!“

Der Schüler hielt jahrelang dem Mobbing in der Schule stand, und zwar für ein hehres Ziel: Er ließ sich seine Haare wachsen und spendete sie schlussendlich an Kinder, die aufgrund von Krankheiten auf Perücken angewiesen sind. „An solchen Kindern könnten sich so mancher Erwachsener ein Beispiel nehmen. Die Mähne hat ihm aber auch gut gepasst.“ läßt uns Fluse wissen und wiguli merkt an: „Mann oh Mann, so viel Willensstärke hätte ich auch gerne (60+). Hut ab, RESPEKT.“ Unsere Community ist voll des Lobes für den jungen Helden: