Bremsweg wird immer länger

Überdies verlängere sich der Bremsweg bei winterlichen Fahrbahnen massiv, betonte der Verkehrsclub. Ein Beispiel: Bei Tempo 50 verlängere sich der Anhalteweg (Reaktionsweg plus Bremsweg) bei winterlichen Fahrverhältnissen auf fast das Dreifache von rund 21 Metern bei trockener Fahrbahn auf rund 58 Meter bei Schneefahrbahn. Bei Tempo 80 nehme der Anhalteweg von knapp mehr als 40 Metern bei trockener Fahrbahn auf fast 140 Meter bei Schneefahrbahn zu und bei Tempo 100 von 62 Metern bei trockener Fahrbahn sogar auf 212 Meter bei Schneefahrbahn.