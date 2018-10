„Ich bin der am meisten gemobbte Mensch der Welt“

US-First-Lady Melania Trump fühlt sich nicht immer wohl in ihrer Haut. Bei manchen öffentlichen Auftritten ist das recht deutlich erkennbar, nun hat sie sich auch in einem Interview dazu geäußert - und über den Spott, dem sie in ihrer exponierten Position ausgesetzt ist. „Ich könnte sagen, dass ich der am meisten gemobbte Mensch der Welt bin“, sagte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit dem Sender ABC.