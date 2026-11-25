Der Eishockey-Weltverband IIHF will sich nicht mit der Wiederzulassung Russlands abfinden. Er geht nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS vor das schweizerische Bundesgericht. Begründet wird der Schritt mit Zweifeln an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Schiedsrichter im CAS-Verfahren. Ausschlaggebend seien vor allem kürzlich bekannt gewordene Informationen über mögliche Verbindungen der beiden Schiedsrichter zu Russland.