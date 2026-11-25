Der Eishockey-Weltverband IIHF will sich nicht mit der Wiederzulassung Russlands abfinden. Er geht nach dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS vor das schweizerische Bundesgericht. Begründet wird der Schritt mit Zweifeln an der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von zwei der drei Schiedsrichter im CAS-Verfahren. Ausschlaggebend seien vor allem kürzlich bekannt gewordene Informationen über mögliche Verbindungen der beiden Schiedsrichter zu Russland.
Wegen der Bedeutung des Urteils für das internationale Eishockey hält es die IIHF für „unbedingt notwendig“, die Sache vor dem Bundesgericht weiterzuverfolgen. Das beschloss das IIHF-Council nach einer Sitzung, wie der Verband am Mittwoch mitteilte.
Der CAS hatte Ende Oktober entschieden, die Suspendierung der russischen Eishockey-Teams trotz des andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine aufzuheben. Das Urteil löste eine heftige Debatte aus. Kanada als Gastgeber der U20-WM am Jahresende kündigte an, der russischen Auswahl keine Visa zu erteilen. Die IIHF bestätigte daraufhin, dass Russland nicht an der Junioren-WM teilnehmen kann.
Fragezeichen hinter Männer-WM 2027
Offen bleibt die Lage vor der Männer-WM 2027 in Deutschland. Die deutsche Bundesregierung bezeichnete eine Austragung bei einer Teilnahme Russlands als „faktisch nicht möglich“. Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Teams spielen. Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak drohte Deutschland für den Fall eines erneuten Ausschlusses mit Schadenersatzforderungen. Der russische Verband hatte zudem angekündigt, alle verfügbaren rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um das CAS-Urteil durchzusetzen.
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