Akte Maurer: Richter will Verfahren gegen Kläger!

Kosten von 7000 Euro

Maurer müsste laut erstinstanzlichem Urteil 3000 Euro an den Staat zahlen. Weitere 4000 Euro wären für die „erlittene Unbill“ an den Kläger zu berappen. Die Anwältin Maurers, Maria Windhager, wird das Urteil bekämpfen. Am Donnerstag meldete zudem der Anwalt des Bierlokal-Besitzers, Adrian Hollaender, volle Berufung an.