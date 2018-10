Rätselraten um Dysons erstes eigenes Elektroauto

„Betrug an den Kollegen“

„Wir sprechen mit niemandem über neue Produkte. Die Konkurrenz ist uns auf den Fersen“, sagt der Entwickler und hält dabei sein Black Book fest in der Hand. Nicht einmal mit seiner Lebensgefährtin spricht er über seinen Tagesablauf. „Das wäre Betrug an den Kollegen“, so der gebürtige Schweizer. Denn vor allem in Asien werden die Technologien gerne kopiert, das ist auch der am stärksten wachsende Markt von Dyson.