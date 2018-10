Dyson enthüllt Airwrap, den Lockenstab der Zukunft

Aerodynamischer Coanda-Effekt zieht Haare an

Herzstück des mit verschiedenen Aufsätzen angebotenen Lockenstabs ist ein digitaler V9-Motor, der einen starken Luftstrom erzeugt, der an der Auslassdüse einen sogenannten Coanda-Effekt generiert, der wiederum zur Haarmodellierung genutzt wird. Der Effekt tritt auf, wenn ein Luftstrom mit sehr hoher Geschwindigkeit nah an einer Oberfläche entlang fließt und aufgrund von Druckunterschieden an dieser anhaftet. Gelangen Haare in den Wirkungsbereich dieses Phänomens, lassen sie sich laut Dyson - mit dem jeweils richtigen Aufsatz - wunderbar in Form bringen. Sogar nasse Haare sollen sich mit dem Airwrap trocknen und simultan stylen lassen.