In Laguna Seca: Größtes Porsche-Treffen der Welt

In Erinnerungen schwelgt auch Aufsichtsrat-Chef Wolfgang Porsche neben dem ersten 356 Roadster aus dem Jahr 1948. „Mein Vater hat sein Traumauto damals nirgends finden können. Also hat er es selbst gebaut“, berichtet er und muss gegen den Lärm all der Rennwagen auf der Strecke ankämpfen, die seinen Namen tragen. Natürlich außer Konkurrenz nahm er dann auch selbst den Kurs von Laguna Seca unter die Räder. „Die Fahrt war ein Genuss“, sagt er und meint vor allem die erwähnte berühmte Bergab-Doppelkurve: „Die Korkenzieher-Kurve macht in einem richtig schnellen Auto bestimmt enorm viel Spaß. Ich kannte diese Passage bisher nur von unserer Strecke in Leipzig. Das Original ist noch viel beeindruckender.“