Seelenqual am Arbeitsplatz

Mobbing bezeichnet allgemein durch andere Personen herbeigeführte seelische Not und Bedrängnis, insbesondere in der Schule, im Verein, am Arbeitsplatz oder auch im Internet, das sogenannte Cybermobbing“, erklärt Dr. Norbert Steiner, Psychiater aus Graz. Psychoterror, der von einer hierarchisch übergeordneten Person ausgeht („Bossing“), kommt in 40 Prozent der Fälle vor, in weiteren 10 Prozent mobben Chef und Mitarbeiter gemeinsam. Ständige Kritik, Verbreitung falscher Tatsachen, Androhungen von Zwangsversetzung und Abwertung der Leistungen führen zu Symptomen einer schweren Depression und Suizidgedanken.