Digitale Revolution ist Turbo für den Welthandel

Der Gründer des größten chinesischen Online-Händlers Alibaba, Jack Ma, verbreitete Optimismus: „80 Prozent der kleinen Unternehmen werden von elektronischem Handel und Globalisierung profitieren“, meinte er. In ein paar Jahren heiße es nicht mehr „Made in China“ oder „Made in Switzerland“, sondern „Made in the Internet“. Investitionen in eine Infrastruktur mit stabilem und schnellem Internet müsse die Priorität aller Regierungen sein.