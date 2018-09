Gericht erlaubt größte biometrische Datenbank

Das Gericht sah das Grundrecht auf Privatsphäre als ausreichend geschützt an, setzte in seinem Urteil am Mittwoch in Neu Delhi dem Ausweisprogramm allerdings einige Grenzen, wie mehrere Reporter übereinstimmend aus dem Gerichtssaal berichteten. Demnach darf die Aadhaar-Nummer nicht mit dem Bankkonto und der Handynummer verknüpft werden und auch nicht von Privatunternehmen und Schulen verlangt werden. Eine Verknüpfung etwa mit der Steuernummer sah eine Mehrheit der fünf Richter aber als verfassungskonform an.