Papierrechnung fürs Handy nur mehr auf Nachfrage

Ein lang gehegter Wunsch der Mobilfunkanbieter geht in Erfüllung: Mit einer geplanten Novelle des Telekommunikationsgesetzes wird die Telefonrechnung künftig nur mehr via Mail verschickt - außer der Kunde fordert ausdrücklich eine Papierrechnung. Der Betreiber muss beim Kunden aber nachfragen, an welche Mail-Adresse er künftig die Rechnungen schicken soll, so das Verkehrsministerium.