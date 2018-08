Kult-Prügelei „Streets of Rage“ wird fortgesetzt

Erinnern Sie sich noch an den 1991 erschienenen Prügelspiel-Klassiker „Streets of Rage“ von Sega? Unter Beat‘em‘up-Fans genießen das Game und seine zwei Fortsetzungen bis heute Kultstatus. Nach dem dritten Teil aus dem Jahr 1994 wurde die Reihe allerdings nicht mehr fortgesetzt - bis jetzt. Der französische Publisher Dotemu und Entwickler Lizardcube haben überraschend eine brandneue Fortsetzung angekündigt. „Streets of Rage 4“ soll das klassische Gameplay zurückbringen und mit seiner handgezeichneten Retro-Grafik auch etwas fürs Auge bieten. Einen genauen Erscheinungstermin blieben die Entwickler vorerst schuldig.