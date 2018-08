„Overwatch“: Rundgang durch die neue Map Busan

Blizzard spendiert seinem Helden-Shooter „Overwatch“ eine neue Multiplayer-Karte. Diesmal geht es ins koreanische Busan, also in die Heimat von Kampfroboter-Pilotin und eSportlerin D.Va, wo um Kontrollpunkte gekämpft wird. Im Trailer nehmen die Entwickler Sie mit auf einen Rundgang und präsentieren die Highlights des neuen Spielfelds. Auf den Test-Servern ist Busan bereits spielbar, bis die Karte endgültig freigegeben wird, dürfte es also nicht mehr allzu lang dauern.