Waldbrand im steilen Berggelände fordert Helfer

Nicht nur im Tiroler Zillertal mussten am Samstag zahlreiche Feuerwehren wegen eines Brandes ausrücken. Auch in Söll startete gegen Mittag ein Großeinsatz am Pölven. Grund war ein Waldbrand. Das steile Berggelände forderte die Einsatzkräfte extrem.
Laut ersten Meldungen ist Samstag gegen 12 Uhr am Pölven im Bereich des Söller Kreuzes ein Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren der Umgebung rückten aus. Auch Löschhubschrauber wurden angefordert, ebenso die Bergrettung.
Die Brandursache war vorerst nicht bekannt. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des steilen Geländes aber besonders schwierig. So musste unter anderem verhindert werden, dass brennende Bäume abstürzen und tiefergelegene Waldgebiete in Brand setzen.
Kurz nach 16 Uhr war der Brand so weit eingedämmt, dass keine Flammen mehr zu sehen waren. Die Nachlöscharbeiten werden laut Polizei aber noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.
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