Großeinsatz im Tirol! Wald und Mühle in Flammen

Ein Brand bei einer Mühle sorgte seit Samstagmittag für einen Großeinsatz der heimischen Florianis! Ersten Meldungen zufolge soll in einem Gebäude ein Feuer ausgebrochen sein. Mehrere Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen.
Für viel Aufregung sorgte Samstagmittag ein Großbrand eines Mühlengebäudes im Tiroler Zillertal. In Schwendau fing ein Mühlengebäude Feuer. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen.
Wie die Leitstelle Tirol auf Anfrage der „Krone“ mitteilt, waren sechs Feuerwehren vor Ort. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ half aus der Luft, um das Feuer zu bekämpfen. „Die Mühle ist abgebrannt“, so ein Sprecher der Leitstelle, der zudem weiter ausführt: „Es ist dann das Feuer ausgekommen und hat einen Vegetationsbrand in einem Wald verursacht.“
Die alarmierten Feuerwehren mussten somit gleich zwei Brandherde bekämpfen. Die gute Nachricht: Prinzipiell sei der Brand gelöscht. Seit dem frühen Nachmittag laufen bereits Nachlöscharbeiten. Die heißen Temperaturen erschweren den Einsatz obendrein.
Im Einsatz standen neben den Florianijünger auch die Rettung sowie die Bergrettung, die im steilen Gelände mithalf. Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.
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