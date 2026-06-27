Großeinsatz im Tirol! Wald und Mühle in Flammen

Wie die Leitstelle Tirol auf Anfrage der „Krone“ mitteilt, waren sechs Feuerwehren vor Ort. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ half aus der Luft, um das Feuer zu bekämpfen. „Die Mühle ist abgebrannt“, so ein Sprecher der Leitstelle, der zudem weiter ausführt: „Es ist dann das Feuer ausgekommen und hat einen Vegetationsbrand in einem Wald verursacht.“