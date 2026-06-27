Familienministerin warnt jetzt vor Zwangsehen

Besonders in den Sommerferien sei das Risiko hoch, dass Mädchen ins Ausland gebracht und zwangsverheiratet werden, sagte Bauer. In der Broschüre heißt es, dass niemand sie zur Hochzeit zwingen und niemand ihren Körper verletzen oder beschneiden dürfe. Ein weiterer Inhalt sind mögliche Warnzeichen, etwa wenn das Handy von Betroffenen kontrolliert wird und sie keine klaren Informationen über eine bevorstehende Reise erhalten.