Sinner fühlt sich nach Paris-Schlappe besser!

„Die Tests waren alle sehr gut!“

Der Italiener hatte in Paris gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo 6:3, 6:2, 5:1 geführt, ehe er mit der Hitze überhaupt nicht mehr klarkam und noch in fünf Sätzen verlor. Die Folge waren u.a. intensive medizinische Tests. „Die Tests waren alle sehr gut, auch wenn wir sicher sind, dass wir unter heißen Bedingungen trainieren müssen. Es wird jedes Jahr wärmer, also ist es ein sehr wichtiges Thema“, ist sich der Südtiroler bewusst.