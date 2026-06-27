„Will Imam werden!“ Folgt nach WM Karriereende?

1:1 gegen Brasilien, 1:0 gegen Schottland und 4:2 gegen Haiti – es läuft für Marokko bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Als Gruppenzweiter trifft man nun im Sechzehntelfinale am Dienstag auf die Niederlande. Ein Spiel, das vor allem für Noussair Mazraoui besonders werden könnte. Denn der Rechtsverteidiger ist in den Niederlanden geboren. Und geht es nach Aussagen von Mazraoui könnte es bei einer Niederlage gar sein letztes Spiel überhaupt werden.