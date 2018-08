PC-Markt: Acer erwartet Trendwende zum Wachstum

Während früher die IT-Abteilungen in Unternehmen über die Anschaffung von PC bestimmt hätten, seien es heute zunehmend die Mitarbeiter selbst, viele davon sogenannte Millenials, die im Zeitalter des Internet aufgewachsen sind. Der Trend gehe dabei auch in Unternehmen weiter weg von grauen Kisten hin zu Design-Geräten, die heute drei Mal leichter und halb so dünn sind und hundert Mal mehr Leistung böten als noch vor zehn Jahren.