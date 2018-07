„FIFA 19“ präsentiert die neuen „Finishing Moves“

Am 28. September erscheint der neueste Ableger der „FIFA“-Reihe. Der neueste Teil der Fußballsimulation bietet als neues Feature das sogenannte Abschlusstiming-System, mit dem man Schüsse mit höherer Präzision ins Tor befördern kann. Wie genau dieses per Schultertaste aktivierbare „Finishing“-System funktioniert und was man dabei beachten sollte, verraten die Entwickler im Trailer.