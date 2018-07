US-Heimatschutz warnt vor löchriger Firmensoftware

„Unsere Empfehlung an alle unsere Kunden ist die Implementierung von SAP-Sicherheits-Patches, sobald diese verfügbar sind - normalerweise am zweiten Dienstag eines jeden Monats - um die SAP-Infrastruktur vor Angriffen zu schützen.“ Bei Oracle war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Beide Unternehmen veröffentlichen regelmäßig Patches für bekannte Sicherheitslücken in ihrer Software. Die Kunden zögern jedoch oft, diese zu installieren, aus Sorge, dass sie damit Herstellungs-, Verkaufs- oder Finanzaktivitäten unterbrechen könnten.