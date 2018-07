Zu viel Abgas: Mercedes stoppt Lkw-Sechszylinder

Rückruf von Diesel-Pkw

Mit sogenannten Abschalteinrichtungen, welche die Abgasreinigung unter bestimmten Bedingungen aussetzen und damit die Emissionswerte nach oben treiben, hat Daimler im Pkw-Bereich Ärger. Der Konzern musste auf Geheiß des deutschen Verkehrsministeriums wegen - nach dessen Einschätzung - unzulässiger Abschalteinrichtungen mehrere Diesel-Pkw-Modelle zurückrufen. In Österreich sind 18.000 Mercedes-Fahrzeuge betroffen, in Deutschland 238.000, europaweit 774.000, die auf der Straße zu viel Stickoxid ausstoßen. Daimler hält die verbaute Abgasbehandlung für rechtskonform, will sie per Software-Update aber nachbessern.