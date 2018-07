Nur 5,2 Prozent Plus: Gewinnwarnung bei Samsung

„Der Smartphone-Markt wächst nicht mehr“

„Es wird schwer werden“, sagte Lee Won Sik, Analyst beim Brokerhaus Shinyoung Securities. „Der Smartphone-Markt wächst nicht mehr, und die Konkurrenz nimmt immer mehr zu.“ Die Samsung-Aktie wurde prompt abgestraft, sie fiel zum Wochenschluss über zwei Prozent. Allein in diesem Jahr hat das Papier zwölf Prozent an Wert verloren. Investoren sehen nicht genügend technischen Fortschritt, um die Smartphone-Verkäufe anzukurbeln. Dem Marktbeobachter Counterpoint Research zufolge ist das iPhone 8 von Apple derzeit gefragter als das neueste Samsung-Modell Galaxy 9 Plus. Insgesamt dürfte der Umsatz von Samsung im zweiten Geschäftsquartal um 4,9 Prozent auf 58 Billionen Won zurückgegangen sein.