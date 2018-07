„Red Faction Guerrilla“ erstrahlt in neuem Glanz

Fast zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung bringt THQ Nordic den Third-Person-Shooter „Red Faction Guerrilla“ als „Re-Mars-tered“-Version zurück auf PC, PS4 und Xbox One. In dem Titel verschlägt es die Spieler im Jahr 2125 auf den Roten Planeten, der mitten in einem Bürgerkrieg zwischen der gierigen Earth Defense Force und den ausgebeuteten Marsbewohnern steckt. Im Trailer werden die Verbesserungen der überarbeiteten Version vorgestellt.