Sega-Kulthit „Shenmue“ kehrt am 21. August zurück

Sega hat das Erscheinungsdatum für die Neuveröffentlichung seines Kult-Action-Adventures „Shenmue“ verraten. „Shenmue“ und „Shenmue 2“ kommen am 21. August im Paket auf PC, PS4 und Xbox One. Es handelt sich um Klassiker der Videospielgeschichte, die Anfang des Jahrtausends als Vorzeigetitel für Segas gefloppte letzte Konsole Dreamcast galten. Durch die Neuveröffentlichung hat man erstmals die Möglichkeit, sie auf modernen Konsolen oder dem PC zu erleben. Ein neuer dritter Teil wurde per Crowdfunding finanziert und soll 2019 erscheinen.