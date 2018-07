Funkloch adé: Was Sie über Mesh-WLAN wissen müssen

Weil Mesh in so hohem Maße eine Softwarefrage ist, sollte man sich schon bei der Anschaffung bzw. Erstinstallation des Netzwerks überlegen, auf welches Mesh-Pferd man setzen will. Später ein Gerät, das womöglich von einem fremden Hersteller stammt, in das Mesh-WLAN einzubinden, könnte sich nämlich als problematisch erweisen.