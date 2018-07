Bald Smartphones mit neun Kameras?

Welcher Hersteller ein derartiges Kamera-Smartphone auf den Markt bringen könnte, ist noch offen. Wie Golem.de berichtet, ist der chinesische Auftragsfertiger Foxconn Lizenznehmer von Light und an dem Unternehmen auch beteiligt. Ob Foxconn ein eigenes Smartphone mit der Kameratechnik bauen wolle oder mit einem anderen Hersteller zusammenarbeite, bleibe offen, so das Portal. In jedem Fall spannend abzuwarten bleibt, was das entsprechende Smartphone kostet. Lights „L16“-Kamera ist hierzulande für etwas mehr als 2000 Euro erhältlich - für ein Smartphone wären das aktuell wohl nur Wenige zu zahlen bereit.