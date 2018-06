„Hitman 2“: Neues Abenteuer mit dem Glatzenmörder

Der Auftragskiller mit der Glatze kehrt zurück: Am 13. November erscheint eine Fortsetzung der beliebten Assassinen-Simulation „Hitman“ für PC, PS4 und Xbox One. In „Hitman 2“ muss Agent 47 wie im Vorgänger in weitläufigen Levels unter Zuhilfenahme der Umgebung und mit reichlich Hinterlist Zielpersonen ausschalten. Schauplatz des neuen Abenteuers wird die US-Metropole Miami. Eine Veröffentlichung in Episoden, mit der sich die Entwickler beim letzten „Hitman“-Game nicht nur Freunde gemacht haben, wurde diesmal nicht angekündigt.