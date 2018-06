Klägerin bekommt mehr Geld als Auto gekostet hat

„Klägerin hätte Fahrzeug nicht gekauft“

Die entscheidende Feststellung: „Hätte die Klägerin gewusst, dass in das von der Beklagten angekaufte Fahrzeug eine zur Manipulation der Abgaswerte am Prüfstand entwickelte Software eingebaut wurde, hätte sie den Kaufvertrag nicht abgeschlossen.“ Auch „hätte sie das Fahrzeug nicht gekauft, wenn sie gewusst hätte, dass die angeführten Abgaswerte durch den Einfluss einer den Ausstoß von Stickoxid am Prüfstand beeinflussenden Software erzielt wurden“, heißt es in dem vorliegenden Urteil weiter. „Aufgrund dieser Manipulation hat die Klägerin ihr Vertrauen in die Volkswagen AG verloren.“