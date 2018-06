„GRIP“: Wilde bewaffnete Raserei kommt im Herbst

Wired Productions und Caged Elements wollen mit ihrem neuen Game „GRIP“ den nach eigenen Angaben schnellsten bewaffneten Combat-Racer der Welt erschaffen. Im Trailer geben die Entwickler den Spielern einen Vorgeschmack auf das Game, das an Vorläufer wie „Rollcage“ erinnert und kündigen auch gleich einen Releasetermin an. Auf Steam bereits als Early-Access-Betaversion spielbar, soll „GRIP“ in der finalen Version im Herbst für PC, PS4, Xbox und Switch erscheinen.