Die Sehnsucht nach einer heilen Welt

Diese Sehnsucht nach einer Welt, in der Schönheit, Geborgenheit und Sicherheit herrschen, in der es keine schmerzlichen Verluste gibt und das Gute immer über das Böse siegt, schlummert tief in uns allen. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder feststellen, dass die Welt um uns herum so ganz anders ist. Dass sie über weite Strecken eben nicht „paradiesisch“ und nicht „heil“ ist. Dieser Tatsache müssen wir uns als erwachsene Menschen stellen. Die müssen wir aushalten.