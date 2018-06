Manager zeigt bisher geheime Nokia-Prototypen

In Europa hat es Nokia vor allem mit günstigeren Geräten quasi aus dem Nichts wieder unter die fünf größten Smartphone-Produzenten geschafft. Geht es nach Sarvikas, kommt das aber nicht von ungefähr. HMD Global habe viel Energie in die Entwicklung der neuen Geräte gesteckt und etliche Prototypen gesichtet, bevor aktuelle Nokia-Geräte in ihrer heutigen Form bereitstanden.