Behörden schuld am Lieferchaos der Autohersteller?

„In der vorgegebenen Zeit nicht möglich“

Überraschend komme das nicht: „Bereits im Dezember 2016 hatte der VDA die damaligen Beschlüsse des Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) sehr kritisch bewertet, weil die vorgesehenen Fristen in laufende Produktzyklen eingriffen und damit den Automobilherstellern jegliche Planbarkeit nähmen. Es habe der politische Wille gefehlt, die Grenzen des Machbaren anzuerkennen. Der VDA damals: “Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass die EU-Kommission vor dem Hintergrund der Ereignisse im vergangenen Jahr Handlungsfähigkeit zeigen will und dabei das Augenmaß verloren hat.„ Damit sei die Kommission an ihren eigenen Zielen von “besserer Rechtssetzung„ und “mehr Wachstum und Beschäftigung„ vorbeigegangen. Eine Umrüstung aller Modelle in der laufenden Produktion war schon 2016 als “in der vorgegebenen Zeit nicht möglich" eingeschätzt worden.