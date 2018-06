Samsung muss ältere Handys nicht aktualisieren

Die Verbraucherschützer zeigten sich von der Entscheidung enttäuscht. Ein Automobilhersteller müsse auch sicherstellen, „dass alle seine Modelle sicher und zuverlässig sind und bleiben. Samsung hat die gleiche Verpflichtung“, so der Verband in einer Erklärung. Samsung selbst erklärte, dass seine Smartphones für zwei Jahres und in „angemessener Zeit“ mit Updates versorgt würden.