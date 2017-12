Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: Gutmütig und wild

Er überrascht den Fahrer nicht mit einem plötzlich überholenden Heck, sondern neigt leicht zum Untersteuern. Steigt man in diesem Moment aufs Gas, zieht einen der Allradantrieb mit Torque Vectoring mit Verve um die Ecke. An der Hinterachse sitzt ein Sperrdifferenzial mit zwei elektronisch gesteuerten Kupplungen, welche die Kraft auf die Räder verteilen. Also in Echt, nicht per Bremseingriff. Ein Effekt, der aus jeder Untersteuer-Situation einen Gewinn macht. Und in einen sauberen Drift übergehen kann, wenn man es drauf anlegt. Herrlich! Macht süchtig!

Puristen schreien natürlich nach Heckantrieb und manuellem Getriebe - lass sie schreien, das passt schon so. Beides bleibt der schnellen Giulia vorbehalten. Allerdings schickt "Q4" ohnehin meist die volle Kraft nach hinten, nur bei Bedarf gehen bis zu 50 Prozent nach vorne. Und wie gesagt: Mit 510 PS kann man auch mit einem heckorientierten Allradantrieb driften.

Einziges Manko: Der Tank ist mit 64 Liter zu knapp bemessen.