BMW M5: So schafft er den maximalen Spagat

Beim Beschleunigen geht die Post ab, nach 3,4 Sekunden stehen 100 km/h auf der Uhr, 7,7 Sekunden später bereits 200 km/h. Das ist fast eine bzw. fast zwei Sekunden schneller als beim Vorgänger (Vmax 250 km/h bzw. 305 km/h mit optionalem M Driver Package). Doch was ist das? Der Motorsound im Innenraum klingt für fein empfindende Ohren so künstlich nach Motor, wie ein Joghurt mit naturidentischen Aromastoffen nach Früchten schmeckt. Ist auch ähnlich erzeugt: Die Frequenzcharakteristik des Triebwerks wurde digital hinterlegt und wird nun je nach Drehzahl abgerufen und über die Lautsprecher ausgespielt. Zusätzlich unterstützen Auspuffklappen die Sinfonie. Per Soundschalter und Fahrmoduswahl lässt sich die Intensität variieren, die Zeiten authentisch sportlich klingender Motoren sind aber offenbar vorbei.

Das liegt an Geräuschvorschriften ebenso wie daran, dass der BMW M5 von den meisten Kunden nicht vorrangig als Sportgerät, sondern als Businesslimousine eingesetzt werden wird. Dementsprechend ruhig und gut gedämmt lässt es sich mit ihm dahingleiten. Man will eben trotz eines auf 149.500 Euro gewachsenen Grundpreises eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen. Und wenn sich junge Wilde den M5 in zehn oder 15 Jahren gebraucht leisten können, werden sie sich am Fahrverhalten sowie am technischen Meisterwerk ergötzen und froh sein, dass es überhaupt noch so starke Verbrenner gibt.