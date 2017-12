Umstrittene Sugardaddy-Datingseite erreicht Wien

In den anderen Ländern, in denen "RichMeetBeautiful" mit seinen gewagten mobilen Plakaten an den Start gegangen ist, hat das Angebot einen Aufschrei provoziert. In Belgien warf man dem Anbieter vor, aus der schwierigen finanziellen Situation von Studenten Kapital zu schlagen. In Paris haben Politiker diese "schändliche" Werbung verurteilt. In Brüssel und Paris wurden die Plakate sogar beschlagnahmt. An der europaweiten Expansion der norwegischen Firma hat die Kritik aber nichts geändert.

"RichMeetBeautiful" hat schon 7000 Nutzer in Österreich

Vielmehr dürfte man von der vielen Aufmerksamkeit durch die mobilen Sugardaddy-Plakate profitieren. Laut einer Aussendung von "RichMeetBeautiful" hätten sich seit Start der Kampagne bereits 7000 österreichische Mitglieder angemeldet. "Wir wussten, dass dies das neue Dating in 2017 wird, aber ich muss gestehen, der Erfolg hat uns überrascht. Das Ziel sind 100.000 Mitglieder bis Ende 2017", sagte Vedal.