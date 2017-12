Geld zurück von der Reiseversicherung

Im Schadensfall

Wenn der Schaden eingetreten ist, müssen Sie diesen unmittelbar melden und dokumentieren. Sind Sie Opfer einer kriminellen Handlung geworden, müssen Sie den Schaden meist auch polizeilich anzeigen. Achten Sie darauf, dass in der polizeilichen Anzeige möglichst genau festgehalten wird, was Sie beispielsweise in Handtasche oder Reisetasche mitgeführt haben, damit Sie nicht mit dem Verweis auf eine nicht vollständige Anzeige in Ihrer Ersatzleistung geschmälert werden. Eine Koffer-Checkliste kann hier sehr gute Dienste leisten, damit man sich im Fall des Falles erinnert, was man mitgeführt hatte.

Wenn Ihr Flieger oder Ihr Gepäck verspätet war oder die Fluglinie Ihr Gepäck verloren hat, reichen Sie den Schaden unbedingt zunächst bei der Fluglinie ein, da die Versicherung verlangen kann, dass der Schaden in erster Linie beim Ersatzpflichtigen eingereicht wird.

Bei Reisestorno müssen Sie den Urlaub im Normalfall dann stornieren, wenn Ihnen der Stornogrund bekannt geworden ist - also auch hier keine Zeit verlieren. Denken Sie auch daran, dass Sie bei gesundheitlich bedingten Stornierungen eine ärztliche Bestätigung beibringen müssen, aus der die Reiseunfähigkeit mit Diagnose hervorgeht. Beachten Sie weiters, dass diese Bestätigung in puncto Zeiträume stimmig mit Ihrer Schadensmeldung und Reisestornierung sein muss - Tippfehler des Arztes können Sie um Ihre Leistung bringen.

Keine Zeit verlieren!

Melden Sie den Schaden weiters unverzüglich bei der Reiseversicherung, also nicht erst, wenn Sie bereits aus dem Urlaub wieder da sind oder erst irgendwann nach Ihrer Rückkehr. Dabei sollten Sie sich auch sofort erkundigen, welche Unterlagen und Nachweise Sie beibringen müssen, damit Ihr Fall rasch und positiv bearbeitet werden kann. Schicken Sie dann so schnell wie möglich ein vollständig ausgefülltes Schadensformular mit allen Belegen, Anzeigebestätigungen und Fotodokumentationen an die Versicherung. So können Sie die Abwicklung Ihres Falls beschleunigen.