Intel wappnet sich für Schlacht gegen Nvidia & AMD

Der Chipgigant Intel ist in den letzten Monaten an mehreren Fronten unter Druck geraten. Nach Jahren der totalen Intel-Dominanz am Prozessormarkt hat der kleinere Rivale AMD mit dem Ryzen erstmals wieder einen echten Rivalen für Intels Core-i-Prozessoren im Rennen. Und im Gaming-Bereich führt kein Weg an den Grafikkarten des Spezialisten Nvidia vorbei, Intels Onboard-Grafiklösungen spielen für Gamer keine Rolle. Doch der kalifornische Chipgigant scheint eine Strategie entwickelt zu haben, mit der er beide Bedrohungen in einem Rutsch neutralisieren könnte - und heuert gerade das nötige Personal dafür an.