Prozessor-Sicherheitslücke: Jetzt kommen die Viren

Die Anfang Jänner öffentlich gewordenen Sicherheitslücken "Meltdown" und "Spectre" in modernen PC- und Smartphone-Prozessoren halten die IT-Welt seit Wochen in Atem. Hastig wurden Updates programmiert, die Betriebssysteme Linux, MacOS und Windows haben bereits Aktualisierungen erhalten. Wie wichtig es ist, diese einzuspielen, zeigen Zahlen der IT-Sicherheitsspezialisten von AV-Test. Sie haben schon 140 Malware-Varianten entdeckt, die über die Prozessorlücken in unsere Computer schlüpfen wollen.