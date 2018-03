Mazda CX-5: Auf Eis über den tiefsten See der Welt

Das Expertenteam an Bord des Trekol gibt den Weg vor, wir folgen in der Spur. Gut so, denn die Vorstellung, ein zugefrorener See sei eine völlig Ebene Fläche, erweist sich schnell als Irrtum. Links und rechts von uns ragen Eisblöcke wie dicke Bergkristalle empor, daneben regelrechte Eisklingen. Und es wird holprig. Wir brauchen weniger die 194 PS des 2,5-Liter-Vierzylinders, als vielmehr den intelligenten Allradantrieb des Kompakt-SUVs.