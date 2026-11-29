In unserer neuen Serie „Auf ein Punschkrapferl mit …“ spricht Österreichs Starpianist Rudolf Buchbinder von seiner Karriere als einer „ewigen Entdeckungsreise und Schatzsuche“. Am 1. Dezember feiert „Rudi nazionale“ seinen 80. Geburtstag.
Soeben ist er von seiner Ostasien-Tournee heimgekehrt. Ein Triumph für Rudolf Buchbinder, der in Shanghai, Japan und Taipeh sich seit Jahren fast zu Hause fühlt. Innerhalb weniger Tage spielte er Beethovens fünf Klavierkonzerte, beide Brahms-Konzerte und Mozart.
Kaum in Wien angekommen, startete er mit den Proben für seine Wiener Geburtstagskonzerte. Zu seinem 80er am 1. Dezember: Mit den Wiener Philharmonikern führt er in sechs Tagen viermal George Gershwins Concerto in F auf und dirigiert und spielt zweimal Klavierkonzerte von Haydn, Beethoven und Schumann. Eine Rekordleistung!
Mechanisches Üben ist nicht ökonomisch
„Gefordert zu werden, ist mir wichtig. Auch wenn ich auf dem Weg aus der Garderobe zum Flügel immer nervöser werde. Manchmal komme ich mir vor wie ein Löwe, der durch den Gittertunnel in die Arena schleicht.“ Auf die Frage, ob er sich vor dem 80er, dem Älterwerden oder einem Verlust an Virtuosität fürchte, lacht er.
„Ich habe bei meinem Lehrer Bruno Seidlhofer an der Musikakademie ab 1958 Entscheidendes gelernt: Nicht fünf bis sechs Stunden sinnlos Skalen üben, also mechanisches Training macht dich sicher, sondern Kopfarbeit. Musik entsteht im Kopf. Ich lebe und arbeite sehr ökonomisch. Meinen Studenten habe ich das immer gesagt: Beim Klavierspiel sollen Natürlichkeit, Spontaneität und Gefühl Vorrang haben.“
1966 gewann er den Ersten Preis des Wiener Beethoven-Wettbewerbs. Nachdem er bis 1972 alle 52 Klaviersonaten Haydns eingespielt hatte, folgten Beethovens 32 Sonaten, die fünf Klavierkonzerte, die Diabelli-Variationen und immer wieder Schubert.
Beethoven blieb Zentrum seines Repertoires. Buchbinder, der erst jüngst als „Rudi nazionale“ apostrophiert wurde, erinnert sich: „In den Münchner ,Vier Jahreszeiten‘ traf ich Friedrich Gulda, meinen Studienkollegen bei Seidlhofer. Auf seine Frage, wohin ich gehe, antwortete ich stolz: Ins Konzert, ich spiele Beethoven. Darauf ätzte Gulda: ,Sag, ist dir der Beethoven net schon fad?‘“
Als Gipfel seiner Karriere – „eine ewige Entdeckungsreise und Schatzsuche!“ – empfindet er heute die Gründung des Musikfests Grafenegg und der Academy zur Talenteförderung: „Das ist ein Stück meines Lebens, meine musikalische Heimat.“ Und was tut „der Rudi“ zu seinem Geburtstag? „Konzerte spielen! Ich widme sie meinem Publikum, meiner Frau Agi und mir selbst. Für Sport hab ich nicht viel übrig. Garteln will ich nicht, obwohl ich meinen schönen Garten liebe. Ich lese viel und male. Kochen liegt mir auch nicht. Ich esse!“
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