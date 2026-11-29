Als Gipfel seiner Karriere – „eine ewige Entdeckungsreise und Schatzsuche!“ – empfindet er heute die Gründung des Musikfests Grafenegg und der Academy zur Talenteförderung: „Das ist ein Stück meines Lebens, meine musikalische Heimat.“ Und was tut „der Rudi“ zu seinem Geburtstag? „Konzerte spielen! Ich widme sie meinem Publikum, meiner Frau Agi und mir selbst. Für Sport hab ich nicht viel übrig. Garteln will ich nicht, obwohl ich meinen schönen Garten liebe. Ich lese viel und male. Kochen liegt mir auch nicht. Ich esse!“