Mit seiner Kunstfigur „Die Echse“ gelang Hatzius der Durchbruch, seit 2009 stand er mit ihr und weiteren Charakteren auf der Bühne. Der Künstler war erfolgreich in Comedy und Kabarett aktiv. Neben mehreren Solotourneen war er in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen und entwickelte eigene TV-Shows. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Deutschen Kleinkunstpreis.