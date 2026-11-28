Der deutsche Puppenspieler und Komiker Michael Hatzius ist tot. Nach „kurzer schwerer Krankheit“ sei der 44-Jährige gestorben, teilte seine Künstleragentur mit. Bekannt war vor allem Hatzius‘ Figur „Die Echse“.
„Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen“, erklärte die Familie in einer Mittelung, die über ihren Anwalt veröffentlicht wurde. „In unseren Herzen wird er immer weiterleben“, schrieb Hatzius‘ Familie. Zur Krankheit des Puppenspielers machte die Familie keine genaueren Angaben.
Im September hatte Hatzius mehrere Auftritte kurzfristig abgesagt. Bei Instagram verwies der Künstler auf gesundheitliche Gründe. Es gebe Ersatztermine, schrieb er und ergänzte: „Es tut mir leid.“ Der Deutsche tourte in den vergangenen Jahren auch durch Österreich.
Hatzius sagte Auftritte „aus gesundheitlichen Gründen“ ab:
Mit seiner Kunstfigur „Die Echse“ gelang Hatzius der Durchbruch, seit 2009 stand er mit ihr und weiteren Charakteren auf der Bühne. Der Künstler war erfolgreich in Comedy und Kabarett aktiv. Neben mehreren Solotourneen war er in zahlreichen Fernsehformaten zu sehen und entwickelte eigene TV-Shows. Für seine Arbeit erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Deutschen Kleinkunstpreis.
Michael Hatzius wurde 1982 in Ost-Berlin geboren und absolvierte sein Studium des Puppenspiels an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. 2006 schloss er es als Diplom-Puppenspieler und Darstellender Künstler ab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.