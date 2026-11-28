Der kleine Fabio ist erst ein Jahr alt – mehr als die Hälfte dieser Zeit hat er im Spital verbracht. Die Familie braucht Hilfe von der „Krone“-Familie.
Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann möchte man ihm im besten Fall alles so schön wie möglich machen. Ihm die Welt in ihren buntesten Farben zeigen, fasziniert sein über das kindliche Staunen, mit dem der neue Erdenbürger sein Umfeld entdeckt. Jeden Tag etwas Neues.
Fabio wird im Dezember ein Jahr alt. Doch was er bislang gesehen hat, sind Spitalswände, Nadeln und jetzt eine Mini-Wohnung, die er nicht verlassen darf und in der alles unter Plastik steckt oder in Plastik eingewickelt ist. Jeder Keim könnte für den entzückenden Kleinen Lebensgefahr darstellen. Keine Spielgefährten. Keine Ausflüge. Nur die vier Wände.
Hunderte Tests in den ersten zwei Monaten
Fabio erblickte das Licht der Welt und als nächstes jenes auf der Intensivstation: „Er hatte Probleme mit dem Blut, bekam gleich Infusionen, um inneren Blutungen vorzubeugen“, so die Mama. Das war erst der Anfang. „Nach zwei Monaten und gefühlt Hunderten Tests stand fest, dass er unter dem Wiskott-Aldrich-Syndrom leidet.“ Das ist eine so seltene wie heimtückische Erbkrankheit, welche das Immunsystem betrifft und das Blut – und unbehandelt unweigerlich zum Tod führt.
Mit neun Monaten hatte der kleine Fabio eine Stammzellentransplantation, begleitet von Chemotherapie – und damit schon viel mehr hinter sich als ein Kind je erleben sollte. Und das gefolgt von Monaten in Isolation.
Diesen nüchternen Fakt muss man sich so vorstellen: Das Baby darf nicht außer Haus – und kein Keim herein. Das betrifft die ganze Familie! Die sechsjährige Tochter durfte weder in den Kindergarten noch in die Schule gehen – erst seit Kurzem darf sie, ausgestattet mit Mundschutz, dorthin. Auch sie darf jedoch keinen Kontakt mit Gleichaltrigen haben, auch sie ist isoliert. Auch für das kleine Mäderl ein Trauma, das es nicht vergessen kann.
Gefangen in einer Mini-Wohnung
Die ganze Familie lebt in einer Wohnung, die nur 38 Quadratmeter groß ist! Vier Menschen, quasi wie in Haft. Da wären manche schon durchgedreht. Und: Die Mini-Wohnung gehört durch den Kredit fast gänzlich der Bank. Aber: „Weil wir auf dem Papier Eigentum haben, bekommen wir keine Mietbeihilfen, wenn wir in eine größere Wohnung umziehen würden.“ Das wäre aber bitterlich nötig für die Genesung des herzigen Buben, der genug mitmacht. Und für die ganze Familie, in deren Leben kein Stein auf dem anderen geblieben ist.
Wir sollten helfen
Das ist kein Zustand für eine kleine, vom Schicksal gebeutelte Familie mitten unter uns. Wir könnten durch Geld helfen, damit Miete bezahlt werden kann. Und vielleicht, vielleicht hätte sogar jemand eine passende Mietwohnung in Graz anzubieten! Das wäre doch ein wunderschönes Weihnachtswunder.
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