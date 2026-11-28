Gefangen in einer Mini-Wohnung

Die ganze Familie lebt in einer Wohnung, die nur 38 Quadratmeter groß ist! Vier Menschen, quasi wie in Haft. Da wären manche schon durchgedreht. Und: Die Mini-Wohnung gehört durch den Kredit fast gänzlich der Bank. Aber: „Weil wir auf dem Papier Eigentum haben, bekommen wir keine Mietbeihilfen, wenn wir in eine größere Wohnung umziehen würden.“ Das wäre aber bitterlich nötig für die Genesung des herzigen Buben, der genug mitmacht. Und für die ganze Familie, in deren Leben kein Stein auf dem anderen geblieben ist.