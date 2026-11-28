„Zwei Schulen, zwei Länder – eine gemeinsame Leidenschaft für Tourismus und Gastronomie!“ Unter diesem Motto traten acht Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule Warmbad Villach Anfang November die Reise nach Frankreich an. Begleitet von zwei Lehrpersonen verbrachten sie vier Tage in der Normandie, um sich mit der französischen Partnerschule Val-de-Reuil auszutauschen.