Acht Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule Warmbad Villach verlegten Anfang November ihren Schulalltag nach Frankreich und gewannen spannende Einblicke in die französische Gastronomie.
„Zwei Schulen, zwei Länder – eine gemeinsame Leidenschaft für Tourismus und Gastronomie!“ Unter diesem Motto traten acht Schülerinnen und Schüler der Fachberufsschule Warmbad Villach Anfang November die Reise nach Frankreich an. Begleitet von zwei Lehrpersonen verbrachten sie vier Tage in der Normandie, um sich mit der französischen Partnerschule Val-de-Reuil auszutauschen.
Vor Ort konnten die Jugendlichen in unterschiedliche Bereiche der Gastronomie eintauchen und dabei unter anderem der bekannten Kochschule Le Cordon Bleu sowie den Hotels Ritz Paris und Cheval Blanc einen Besuch abstatten und Kollegen über die Schulter schauen. Die Reise wurde durch das Bildungsprogramm der EU „Erasmus +“, ermöglicht.
Erasmus + bedeutet, jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen, berufliche Grenzen zu überwinden und Europa durch persönliche Begegnungen erlebbar zu machen.
Markus Smole, Lehrer an der FBS Warmbad Villach
„Der Aufenthalt in Val-de-Reuil war für mich eine ganz besondere Erfahrung. Ich konnte neue Arbeitsweisen kennenlernen, mit französischen Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten und viele neue Ideen für meinen Beruf mitnehmen“, erzählt die Schülerin Anamaria Tofeni begeistert.
Neben dem beruflichen Austausch waren es vor allem auch die Momente abseits der schulischen Programmpunkte, die die Reise besonders machten, berichtet Schülerin Jessamay Roß: „Neben dem fachlichen Lernen sind auch viele schöne Erinnerungen und neue Freundschaften entstanden.“
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