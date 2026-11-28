Servicemann erlitt Kreuzbandriss

Die Steirerin hatte bereits im ersten Lauf 1,19 Sek. Rückstand auf die Zwischenbeste Mikaela Shiffrin. „Die Fahrt war nicht gut, ich habe von keinem einzigen Schwung eine Rückmeldung gekriegt“, sagte Scheib, deren Servicemann sich laut ORF-Angaben das Kreuzband gerissen hat und deshalb im Vorfeld nicht auf der Piste war.

Den Sieg bei widrigen Verhältnissen an der US-Ostküste holte sich die Neuseeländerin Alice Robinson.