Drama um Julia Scheib beim RTL in Killington! Die Steirerin schied als Halbzeit-Vierte aus, sagte danach im ORF-Interview: „Ich habe gerade keine Sicherheit.“
Was war passiert?
Scheib blieb im Finale bei einem Tor hängen, verlor einen Skistock und rutschte kurz darauf aus dem Kurs. Unverletzt, jedoch sehr ernüchtert stand sie nach dem zweiten Ausfall nach jenem in Sölden im Zielraum.
„Es hat schon oben beim ersten Tor angefangen. Gerade keine Sicherheit da, hat vielleicht mit dem Ausfall zu tun“, meinte Scheib im ORF. „Ich komme nicht in das Skifahren momentan. Ich habe heute die Spuren überhaupt nicht getroffen – das einzige, was man da wirklich machen muss.“
Servicemann erlitt Kreuzbandriss
Die Steirerin hatte bereits im ersten Lauf 1,19 Sek. Rückstand auf die Zwischenbeste Mikaela Shiffrin. „Die Fahrt war nicht gut, ich habe von keinem einzigen Schwung eine Rückmeldung gekriegt“, sagte Scheib, deren Servicemann sich laut ORF-Angaben das Kreuzband gerissen hat und deshalb im Vorfeld nicht auf der Piste war.
Den Sieg bei widrigen Verhältnissen an der US-Ostküste holte sich die Neuseeländerin Alice Robinson.
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