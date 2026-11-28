Copper Mountain kehrte erst im vergangenen Winter nach einer langen Pause (davor zuletzt Rennen 1976) in den Weltcupkalender zurück. Odermatt gewann vor Kriechmayr und Haaser. Der 35-jährige Kriechmayr hat also gute Erinnerungen. Insgesamt will er nicht zu weit vorausblicken, sondern „auf jedes Rennen einzeln“ hinarbeiten, erklärte er vor Saisonstart. Auch als Routinier könne er sich immer noch verbessern. „Jetzt geben halt die jungen Athleten Gas, aber das spornt auch noch an. Und es macht auch am meisten Spaß, weil man wäre ja blöd, wenn man schon ausgedient hätte. Das ist ja ein schöner Ansporn.“