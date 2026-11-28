Die Ski-Stars sind in Copper Mountain gefordert. Der Super-G der Herren beginnt um 19.45 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit einem Super-G in Copper Mountain eröffnen die Speedfahrer ihren alpinen Ski-Weltcup-Winter. Damit beginnt auch die Jagd von u.a. Vincent Kriechmayr auf Marco Odermatt und die kleine Kristallkugel. Im vergangenen Winter war der Oberösterreicher hinter dem Schweizer Zweiter, seit 2018 stand er in dieser Wertung immer auf dem Podest. Der einzige Kristallgewinn glückte 2021. Österreichs weitere heiße Aktien in dieser Disziplin sind Raphael Haaser und Marco Schwarz.
Copper Mountain kehrte erst im vergangenen Winter nach einer langen Pause (davor zuletzt Rennen 1976) in den Weltcupkalender zurück. Odermatt gewann vor Kriechmayr und Haaser. Der 35-jährige Kriechmayr hat also gute Erinnerungen. Insgesamt will er nicht zu weit vorausblicken, sondern „auf jedes Rennen einzeln“ hinarbeiten, erklärte er vor Saisonstart. Auch als Routinier könne er sich immer noch verbessern. „Jetzt geben halt die jungen Athleten Gas, aber das spornt auch noch an. Und es macht auch am meisten Spaß, weil man wäre ja blöd, wenn man schon ausgedient hätte. Das ist ja ein schöner Ansporn.“
Neben ihm, Haaser und Schwarz stehen aus Österreich noch Stefan Babinsky, Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Daniel Hemetsberger, Andreas Ploier und Manuel Traninger auf der Startliste. Für den Riesentorlauf am Sonntag nominierte Cheftrainer Marko Pfeifer den Sölden-Fünften Haaser, Stefan Brennsteiner, die beiden Feursteins, Schwarz und Joshua Sturm.
Konkurrenz im eigenen Team
Odermatt gewann viermal in Folge die Super-G-Kugel. Die größte Konkurrenz kommt mit dem dreifachen Bormio-Olympiasieger Franjo von Allmen vermutlich aus dem eigenen Lager. „Am Ende werden wir alle auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sein – wer den besseren Tag erwischt, wird das Rennen gewinnen“, sagte Odermatt. Von Allmen, der sich im Sommer den Kick auf seinem Enduro-Motorrad holt, bleibt zumindest mit seinen Aussagen der lockere Typ. „Ich fahre für mich selbst Ski und verspüre keinen Drang, der Öffentlichkeit etwas zu beweisen. Für mich ist Skifahren Freude.“
In Position gebracht hat sich im vergangenen Winter auch der Italiener Giovanni Franzoni mit u.a. dem Sieg in Wengen, er war hinter Haaser Wertungsvierter. Mit „Freeriden in Alaska und Surfen in Indonesien“ genoss er den Sommer. Sein Ziel: „Meine Fähigkeit verbessern, bei unterschiedlichsten Schnee- und Pistenbedingungen gute Leistungen zu bringen.“ Mit 37 Jahren immer noch mit dabei ist Dominik Paris. Norwegens Skistar Aleksander Aamodt Kilde fehlt nach seinem Achillessehnenriss.
Besonders im Blickpunkt steht in Copper Mountain auch 2024-Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin. Der Franzose gibt knapp zwei Jahre nach seinem im Training von Bormio erlittenen Horror-Sturz sein Comeback. Nach einer Notoperation wegen einer Blutung am Gehirn und tagelangem Koma kämpfte er sich unermüdlich zurück.
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