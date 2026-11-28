Burghof, Konzerthaus, Stadttheater und Architektur Haus Kärnten: Das sind von 20. Mai bis 7. Juni und damit knapp drei Wochen lang vier Schau- und vor allem Hörplätze für ein internationales Programm, das 20 Veranstaltungen zwischen Musik, Theater, Literatur und Performance offenbart. Vorgestellt am Freitag von Intendant Bernd Liepold-Mosser, will auch die siebente Auflage ihrer Linie treu bleiben und damit „international, neugierig und eigenständig“ sein.