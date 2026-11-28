Ob es das verflixte siebente Jahr, oder ja doch ein großer Erfolg wird, steht zwar noch in den Sternen. Stars sind beim Klagenfurt Festival aber dicht gesät, das 2027 international und spartenübergreifend über die Bühne(n) geht.
Burghof, Konzerthaus, Stadttheater und Architektur Haus Kärnten: Das sind von 20. Mai bis 7. Juni und damit knapp drei Wochen lang vier Schau- und vor allem Hörplätze für ein internationales Programm, das 20 Veranstaltungen zwischen Musik, Theater, Literatur und Performance offenbart. Vorgestellt am Freitag von Intendant Bernd Liepold-Mosser, will auch die siebente Auflage ihrer Linie treu bleiben und damit „international, neugierig und eigenständig“ sein.
„Superman“ hat ihn im Vorjahr ausgebremst
Der Auftakt, traditionell im Burghof unter freiem Himmel, ist diesmal mit Cari Cari alias Stephanie Widmer und Alexander Köck besetzt, die mit ihrem psychedelischen Wüstenrock das Leben feiern.
Im vergangenen Jahr musste Lars Eidinger „Superman“ beim Dreh das Fürchten lehren und seine Zusage revidieren. 2027 klappt es aber (hoffentlich) und der Schauspielstar beehrt bereits zum dritten Mal das Klagenfurt Festival, um mit Bertolt Brechts „Hauspostille“ des Menschen Sehnsüchte und Abgründe rezitierend zu beschwören (umspielt von Musiker Hans-Jörn Brandenburg) und im Anschluss als eigenwilliger DJ für seine „Anti Disco“ aufzulegen.
Wie unterschiedlich österreichischer Indie klingen kann, führen Buntspecht und Steaming Satellites vor Ohren. Balkantradition in die musikalische Gegenwart führen Goran Bregović, Größe der Weltmusik mit seiner Wedding and Funeral Band, sowie zehn temperamentvolle Musikerinnen, spielerisch verdichtet mit Blech und Beats zum Balkan Paradise Orchestra aus Barcelona.
Sie lieben Klassik? Dann sind Sie bei der international gefeierten armenischen Sopranistin Kristina Mkhitaryan bestens aufgehoben, die zur musikalischen Entdeckungsreise durch die Welt großer russischer Komponisten bittet, während mit Peter Bence einer der erfolgreichsten Pianisten der Gegenwart in Klaviertasten greift. Manu Delage und Musicbanda Franui nicht zu vergessen, die Traditionen genüsslich aufbrechen.
Das ganze Programm und alle Infos auf einen Klick: klagenfurtfestival.com
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