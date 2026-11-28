Die Ermittler stehen auch noch Stunden nach der Tat vor einem Rätsel. Denn nicht nur der Verbleib der Einbrecher beschäftigt die Beamten, sondern auch die mögliche Beute. Man könne noch nicht sagen, was gestohlen wurde. Zum Zeitpunkt des Einbruches war das Luxusgeschäft noch geschlossen. Verletzt wurde bei dem Coup niemand.