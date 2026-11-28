In Nobelskiort
Einbrecher rasen mit Auto in ein Luxusgeschäft
Den großen Coup dürften Einbrecher in der Dior-Filiale im Schweizer Nobelskiort St. Moritz gewittert haben. Sie rasten mit einem Auto in das Schaufenster des Luxusgeschäftes. Doch die Schweizer Beamten stehen vor einem Rätsel: von den Tätern und der möglichen Beute fehlt jede Spur.
Normalerweise flanieren die Reichen und Schönen in der Einkaufsstraße im Schweizer Skiort St. Moritz in Graubünden. Am Samstagmorgen war die Straße aber Ziel von Kriminellen.
Scheibe zerbrochen
Mit einem schwarzen VW Golf bretterten die Unbekannten durch das Schaufenster einer Filiale der Luxusmarke Dior. Dabei wurde das Fenster völlig zerstört und der Wagen stand kurzerhand mitten im Verkaufsraum.
Kein Unfall, sondern Raub
Anfänglich ging man von einem Unfall aus. Doch rasch wurde den Beamten der Kantonspolizei Graubünden klar, dass es sich um einen Einbruch handelte. „Die unbekannte Täterschaft ist momentan auf der Flucht. Die Fahndung läuft“, heißt es seitens der Schweizer Polizei gegenüber der Tageszeitung „Blick“.
Die Ermittler stehen auch noch Stunden nach der Tat vor einem Rätsel. Denn nicht nur der Verbleib der Einbrecher beschäftigt die Beamten, sondern auch die mögliche Beute. Man könne noch nicht sagen, was gestohlen wurde. Zum Zeitpunkt des Einbruches war das Luxusgeschäft noch geschlossen. Verletzt wurde bei dem Coup niemand.
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